МОН определило первые лицеи, которые получат финансирование на создание современного пространства

Министерство образования и науки Украины определило первую волну профильных лицеев, которые в 2026 году получат государственное финансирование для создания современных образовательных пространств.

На обустройство современных лабораторий и STEM-пространств предусмотрено 459,3 млн гривен. Финансирование в первую очередь направят на модернизацию кабинетов физики, химии, биологии и интегрированных естественных дисциплин.

В министерстве отметили, что главная цель программы – обеспечить школы современным оборудованием, которое позволит ученикам не только получать теоретические знания, но и применять их на практике через эксперименты и исследования.

Отбор учебных заведений проводился по рейтинговой системе. При оценивании учитывали количество учеников, уровень безопасности, кадровое обеспечение, опыт профильного обучения, сотрудничество с университетами и работодателями, а также объемы софинансирования из местных бюджетов. Особое внимание уделили возможности организовать подвоз учеников и учителей или обеспечить проживание школьников в пансионах.

В Министерстве образования и науки Украины подчеркнули, что в 2026 году государство планирует комплексное обновление образовательных пространств. Всего в государственном бюджете на 2026 год на модернизацию школ предусмотрено 3,2 млрд гривен. Из них 1,2 млрд грн направят на пилотные лицеи профильной старшей школы, 1,3 млрд грн – на обновление пространств в гимназиях, еще 700 млн грн – на создание современных образовательных пространств в будущих академических лицеях, которые с 2027 года станут частью сети профильной старшей школы.

Напомним, Кабинет министров Украины хочет отменить Государственную итоговую аттестацию для выпускников с 2027 года.

