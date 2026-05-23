Рф ударила по Донецкой области и Полтаве: повреждена пожарная часть, горело админздание

Национальная безопасность
В результате российских атак в Александровке была повреждена пожарно-спасательная часть, а в Полтаве возник пожар в административном здании.
Фото: ДСНС

Вечером 22 мая в результате российского обстрела в Александровке Донецкой области была повреждена пожарно-спасательная часть. В Полтаве после российских ударов возник пожар в административном здании.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В Александровке повреждения получили здание пожарно-спасательного подразделения и две единицы пожарной техники. Кроме того, после обстрела возник пожар на кровле.

Спасатели ликвидировали возгорание. Личный состав пожарной части не пострадал.

В Полтаве в результате российских ударов загорелось административное здание. Огонь охватил второй и третий этажи. Спасатели ликвидировали пожар.

Напомним, в ночь на 23 мая силы противовоздушной обороны сбили или подавили 102 российских беспилотника типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и дроны других типов.

Зафиксированы попадания 12 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение обломков в 5 местах.

В ночь на 22 мая российские войска атаковали Украину 124 беспилотниками разных типов. Силы ПВО уничтожили или подавили 115 воздушных целей.

ГСЧС Пожар Полтава Донецкая область Атака рф на Украину
