Рф ударила по Донецкой области и Полтаве: повреждена пожарная часть, горело админздание

Вечером 22 мая в результате российского обстрела в Александровке Донецкой области была повреждена пожарно-спасательная часть. В Полтаве после российских ударов возник пожар в административном здании.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В Александровке повреждения получили здание пожарно-спасательного подразделения и две единицы пожарной техники. Кроме того, после обстрела возник пожар на кровле.

Спасатели ликвидировали возгорание. Личный состав пожарной части не пострадал.

В Полтаве в результате российских ударов загорелось административное здание. Огонь охватил второй и третий этажи. Спасатели ликвидировали пожар.

Напомним, в ночь на 23 мая силы противовоздушной обороны сбили или подавили 102 российских беспилотника типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и дроны других типов.

Зафиксированы попадания 12 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение обломков в 5 местах.

В ночь на 22 мая российские войска атаковали Украину 124 беспилотниками разных типов. Силы ПВО уничтожили или подавили 115 воздушных целей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.