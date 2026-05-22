«Я бы не был слишком счастлив, если бы был путиным» – Рютте о прогрессе ВСУ

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Силы обороны сейчас стабилизировали фронт и деоккупируют некоторые территории, поэтому такая ситуация не на руку российскому диктатору путину, который развязал войну в Украине.
Ситуация на передовой в Украине, которая сложилась сегодня, не на руку российскому захватчику владимиру путину, поскольку Киев не только стабилизировал фронт, но даже возвращает некоторые территории.

Такое заявление во время брифинга в рамках встречи глав МИД стран Альянса в Хельсингборге (Швеция), 22 мая, сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

По его словам, такая ситуация явно «не улучшает настроение» российскому диктатору и инициатору войны в Украине владимиру путину.

Будет ли россия воевать с Европой – аргументы «за» и «против»Для нападения россии на НАТО есть достаточно весомых аргументов, но существует много причин, по которым оно не произойдет.

«Что ж, очевидно, Украина оказывает сильное сопротивление. И, если посмотреть на линию фронта сейчас, то ситуация стабилизируется. Есть даже сообщения о том, что Украина в чистом выражении отвоевывает территории. Не в массовом масштабе, но, по крайней мере, ситуация стабилизируется – и, возможно, даже движется сейчас в правильном направлении, а не в неправильном. То есть с запада на восток, а не с востока на запад», – сказал он.

По словам Рютте, украинцы «проявили невероятную изобретательность в плане способности к инновациям».

«Это одна из вещей, которым мы учимся по всему Альянсу у Украины. Например, когда речь идет о ведении войны с помощью дронов и о технологиях противодействия дронам. Так что, я бы не был слишком счастлив, если бы я сегодня был Путиным. Особенно в последние пару недель – потому что дела для Путина идут не в том направлении», – подытожил генсек НАТО.

Ранее иностранные СМИ писали, что российская армия существенно замедлила продвижение на фронте в Украине и сейчас не имеет возможности быстро захватить весь Донбасс.

Также аналитики Института изучения войны заявляли, что территориальные амбиции россии полностью противоречат реальной ситуации на поле боя.

К тому же главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что количество наступательных действий ВСУ впервые превысило российские атаки.

А военный обозреватель Денис Попович проанализировал ситуацию и рассказал, действительно ли россия теряет инициативу на поле боя.

