«Я бы не был слишком счастлив, если бы был путиным» – Рютте о прогрессе ВСУ

Ситуация на передовой в Украине, которая сложилась сегодня, не на руку российскому захватчику владимиру путину, поскольку Киев не только стабилизировал фронт, но даже возвращает некоторые территории.

Такое заявление во время брифинга в рамках встречи глав МИД стран Альянса в Хельсингборге (Швеция), 22 мая, сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

По его словам, такая ситуация явно «не улучшает настроение» российскому диктатору и инициатору войны в Украине владимиру путину.

21 мая 2026, 17:13

«Что ж, очевидно, Украина оказывает сильное сопротивление. И, если посмотреть на линию фронта сейчас, то ситуация стабилизируется. Есть даже сообщения о том, что Украина в чистом выражении отвоевывает территории. Не в массовом масштабе, но, по крайней мере, ситуация стабилизируется – и, возможно, даже движется сейчас в правильном направлении, а не в неправильном. То есть с запада на восток, а не с востока на запад», – сказал он.

По словам Рютте, украинцы «проявили невероятную изобретательность в плане способности к инновациям».

«Это одна из вещей, которым мы учимся по всему Альянсу у Украины. Например, когда речь идет о ведении войны с помощью дронов и о технологиях противодействия дронам. Так что, я бы не был слишком счастлив, если бы я сегодня был Путиным. Особенно в последние пару недель – потому что дела для Путина идут не в том направлении», – подытожил генсек НАТО.

Ранее иностранные СМИ писали, что российская армия существенно замедлила продвижение на фронте в Украине и сейчас не имеет возможности быстро захватить весь Донбасс.

Также аналитики Института изучения войны заявляли, что территориальные амбиции россии полностью противоречат реальной ситуации на поле боя.

К тому же главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что количество наступательных действий ВСУ впервые превысило российские атаки.

А военный обозреватель Денис Попович проанализировал ситуацию и рассказал, действительно ли россия теряет инициативу на поле боя.

