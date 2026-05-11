Украина и НАТО определили 5 основных направлений сотрудничества: что известно

Украина и НАТО определили основные направления сотрудничества, которые помогут превратить боевой опыт Украины в стандарты армий Альянса.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины в Телеграм-канале.

В ведомстве подчеркнули, что очень важным инструментом в рамках такого сотрудничества Украины с НАТО становится Совместный центр по анализу, подготовке и образованию (JATEC), который действует в Польше.

19 февраля 2026, 16:42 Как изменилось количество военнослужащих в странах НАТО за 12 лет Общее количество вооруженных сил стран НАТО составляет 3,4 млн военнослужащих. Больше всего нарастили свои армии с 2014 года Польша, Литва и Латвия. На инфографике – как изменилось количество военных во всех странах Альянса.

Поэтому на заседании Совета Украина–НАТО заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк очертил приоритеты JATEC на этот год.

Всего в Минобороны выделили пять основных направлений:

масштабирование офицерских курсов и усиление подготовки сержантов;

инновации и оперативное экспериментирование;

использование ИИ для прогнозирования действий противника;

проекты в сфере РЭБ и навигации;

усиление взаимосовместимости.

«JATEC является одним из механизмов взаимодействия, который должен способствовать улучшению всего цикла деятельности военнослужащего, начиная с образования и подготовки до принятия решений на основе качественной аналитики, современных инструментов ситуационной осведомленности и применения новейших технологий», – сказал Евгений Мойсюк.

Таким образом, как отметили в Минобороны, все активности в рамках JATEC должны конвертироваться в совместимость процедур Украины и НАТО. Военные Украины и государств НАТО должны получить возможность действовать вместе: по общим протоколам, с совместимым вооружением и системами связи.

Как известно, Совместный центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию JATEC (Joint Analysis, Training and Education Centre) действует в Польше. Задача центра – усиление взаимосовместимости, трансформационных процессов в оборонных инициативах и сдерживании, которые способствуют лучшей интеграции между Украиной и НАТО.

Напомним, поскольку Украина не имеет перспектив получить полноценное членство в НАТО в ближайшее время, в Европе предложили создать Европейский оборонный союз. Он должен объединить оборонные возможности Украины, Великобритании и Норвегии с потенциалом стран ЕС.

Ранее мы сообщали, что процесс вступления Украины в НАТО тормозят США и еще три страны Европы.

В свою очередь спецпредставитель США по вопросам Украины, отставной генерал Кит Келлог резко раскритиковал НАТО, назвав союзников «трусами», и предложил создать новый оборонный альянс, в который могла бы войти Украина.

В то же время президент Зеленский сообщил, что Украина примет участие в саммите НАТО, который состоится 7-8 июля 2026 года в Анкаре.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.