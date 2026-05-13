Украинские военные «уничтожили» армию Швеции во время учений НАТО – AP

Украинские операторы беспилотников во время учений НАТО в Швеции продемонстрировали эффективность боевого опыта, фактически «уничтожив» условные подразделения шведской армии в рамках учебного сценария.

Об этом пишет Associated Press.

16 марта 2026, 09:42 США и союзники перенимают украинский опыт борьбы с дешевыми дронами – WSJ После неудачных попыток дорогими ракетами сбивать недорогие дроны США, Израиль и страны Персидского залива обращаются к опыту Украины, эффективно защищающей небо более дешевыми методами.

Как отмечается, учения проходили на стратегически важном острове Готланд в Балтийском море при участии военных из Швеции, США и Украины в рамках совместной тренировки под эгидой НАТО. Сценарий предусматривал кризисную ситуацию, в которой одна из новых стран-членов Альянса – Швеция – оказывается под угрозой со стороны неизвестного государства, наращивающего силы на восточном фланге НАТО.

Особенностью этих маневров стало привлечение украинских военных в качестве инструкторов с реальным боевым опытом. Они выступали в роли условного противника и использовали тактику, отработанную во время войны против России. Именно их подразделения дронов в учебном сценарии неоднократно «уничтожали» позиции шведских военных.

По словам одного из украинских операторов, сценарий приходилось останавливать несколько раз, чтобы проанализировать ошибки шведских подразделений. В реальных боевых условиях, как он отметил, такие действия привели бы к полному уничтожению личного состава.

«Они имеют потенциал, но им нужно быстрее адаптироваться к реальности дроновой войны», – сказал другой украинский пилот, участвовавший в учениях.

Целью маневров была проверка способности европейских армий действовать в условиях гибридной войны ещё до активации статьи 5 НАТО. Сценарий включал не только боевые действия, но и элементы саботажа – отключение электроснабжения, логистические перебои и ограничение доступа к ресурсам на Готланде.

Военное руководство Швеции признало, что опыт Украины является критически важным для переосмысления современных подходов к обороне, особенно в условиях широкого использования FPV-дронов на поле боя. Также подчеркивается необходимость развития систем противодействия беспилотникам и интеграции различных оборонных технологий между союзниками.

В то же время в НАТО отмечают, что Балтийский регион остается потенциальной зоной риска из-за его стратегического значения. Остров Готланд рассматривается как ключевой пункт контроля над морскими путями между Россией и странами Балтии.

Напомним, недавно в странах Балтии и на северо-востоке Европы стартовали масштабные военные учения НАТО, в рамках которых союзники отрабатывают оборонительные операции, взаимодействие войск и применение современных боевых технологий вблизи границы с Россией. В них также участвуют украинские военные.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.