США в третий раз ослабили санкции против российской нефти – СМИ

Министерство финансов США повторно предоставило временное разрешение на покупку российской нефти всего через два дня после завершения предыдущего периода ослабления санкций.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что решение было принято после обращений нескольких стран, которые попросили предоставить дополнительное время для закупки российской нефти. Новое смягчение санкционного режима будет действовать еще 30 дней.

Стоит отметить, что перед этим представители администрации президента США Дональда Трампа заявляли, что не планируют в дальнейшем продлевать исключения для нефти рф.

Впервые американский Минфин пошел на такой шаг в начале марта из-за опасений относительно возможных перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока.

Тогда разрешение касалось российской нефти, которая фактически «застряла в море», и действовало в период с 12 марта по 11 апреля. Позже администрация президента Дональда Трампа продлила послабление санкций до 16 мая.

