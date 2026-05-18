США в третий раз ослабили санкции против российской нефти – СМИ

Экономика
Читати українською
Министерство финансов США повторно выдало временное разрешение на покупку российской нефти после завершения предыдущего периода ослабления санкций.
finclub.net

Министерство финансов США повторно предоставило временное разрешение на покупку российской нефти всего через два дня после завершения предыдущего периода ослабления санкций.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.

Главные покупатели российской нефти в мире: распределение за годы большой войныКрупнейшими импортерами нефти рф остаются Китай и Индия. В первую пятерку покупателей за все годы большой войны в Украине также вошли ЕС, Турция и Бразилия. Подробнее – на инфографике.

Отмечается, что решение было принято после обращений нескольких стран, которые попросили предоставить дополнительное время для закупки российской нефти. Новое смягчение санкционного режима будет действовать еще 30 дней.

Стоит отметить, что перед этим представители администрации президента США Дональда Трампа заявляли, что не планируют в дальнейшем продлевать исключения для нефти рф.

Впервые американский Минфин пошел на такой шаг в начале марта из-за опасений относительно возможных перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока.

Тогда разрешение касалось российской нефти, которая фактически «застряла в море», и действовало в период с 12 марта по 11 апреля. Позже администрация президента Дональда Трампа продлила послабление санкций до 16 мая.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Россия США Санкции против России Санкции Нефть
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В Киеве задержали мошенников, выманивших у экс-премьера около 7 млн гривен
БПЛА возле Греции: Афины считают найденный дрон частью украинской спецоперации
США в третий раз ослабили санкции против российской нефти – СМИ
инфографикаСамые массированные атаки украинских дронов на Москву и Подмосковье 2025–2026
Экс-чиновника киевской таможни взяли под стражу по делу об отмывании более 2 млн долларов
Стармер заявил, что не уйдет в отставку, несмотря на давление после местных выборов
авторская колонкаГосударство на картах Таро: чем опасно магическое мышление во власти
«Это вызов для глобальной безопасности»: в МИД резко осудили ядерные учения в Беларуси
Национальный кэшбек: в Минэкономики напомнили о конечном сроке использования денег
От начала года ни одно коррупционное дело не завершилось тюремным заключением – Опендатабот
Больше новостей