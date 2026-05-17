Рф атаковала Днепр, Харьков и Запорожье: есть раненые и разрушения

В ночь на 17 марта россияне атаковали дронами три области Украины. В Днепре, на Запорожье и в Харькове есть раненые и разрушения.

Об этом сообщают в местных областных военных администрациях.

По словам руководителя Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, город находился под атакой. В нескольких местах возникли возгорания.

В результате удара ранения получил один человек – 70-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Также загорелся частный дом.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что российский дрон атаковал автозаправку в Запорожском районе. В результате удара возник пожар. Ранения получила 25-летняя женщина, ей оказали медицинскую помощь.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании дрона типа «шахед» в Салтовском районе города – вблизи многоэтажек.

В результате удара загорелись по меньшей мере семь автомобилей, еще около десяти были повреждены. В домах вокруг взрывной волной выбило окна, также повреждена сеть уличного освещения.

Отдельно зафиксировано падение обломков в Киевском районе, а также попадание в Холодногорском районе, где возник пожар. На местах работают экстренные службы.

