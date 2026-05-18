Стармер заявил, что не уйдет в отставку, несмотря на давление после местных выборов

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не имеет намерения покидать свой пост, несмотря на усиление внутрипартийного давления после поражения его политической силы на местных выборах.

Об этом пишет Sky News.

На вопросы журналистов в Лондоне о возможной отставке глава правительства категорически ответил, что не планирует уходить с должности.

«Я уже говорил это неоднократно – я не собираюсь уходить. Я твердо убежден, что должен служить людям, которые избрали меня на этот пост», – отметил он.

Стармер также подчеркнул, что намеревается принимать участие в следующих всеобщих выборах и бороться за сохранение поста премьер-министра.

В то же время он признал сложную политическую ситуацию после местных выборов в Великобритании, а также результатов голосований в Уэльсе и Шотландии. По его словам, главной задачей сейчас является стабилизация ситуации и восстановление поддержки избирателей.

«Конечно, я осознаю результаты местных выборов… но моя главная задача – сосредоточиться на работе и изменении ситуации», – добавил премьер.

Напомним, ранее СМИ писали, что Стармер якобы сообщил близкому окружению о намерении покинуть пост и наметить график своей отставки.

Его позиции существенно пошатнулись после успеха правопопулистской партии Reform UK на местных выборах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.