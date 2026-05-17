ВОЗ заявила о международной угрозе из-за вспышки Эболы

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения международного значения.

Об этом ВОЗ сообщила в X.

По данным организации, по состоянию на 16 мая в провинции Итури в ДР Конго зафиксировали 80 вероятных смертей, восемь лабораторно подтвержденных случаев заболевания и 246 вероятных случаев.

Также один случай выявили в столице страны Киншасе – у человека, вернувшегося из Итури.

В столице Уганды Кампале 15-16 мая зарегистрировали два лабораторно подтвержденных случая заболевания у людей, путешествовавших в ДР Конго. Один из них закончился смертью.

В ВОЗ предупредили, что масштабы вспышки могут быть значительно больше.

Организация подчеркнула, что для штамма Эбола-Бундибугио в настоящее время не существует вакцины.

ВОЗ призвала соседние с ДР Конго страны активировать механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации и усилить пограничный скрининг.

Напомним, 16 мая ведущие международные эксперты призвали Всемирную организацию здравоохранения признать климатический кризис глобальной чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения.

В ноябре прошлого года в Эфиопии зафиксировали первую вспышку вируса Марбург, который клинически похож на вирус Эбола. Он способен быстро распространяться, вакцины против него пока нет.

