Российские войска нанесли удар по Купянщине, есть жертва и пострадавшие

Российские войска во вторник, 19 апреля, атаковали беспилотниками поселок Шевченково Купянского района Харьковской области. В результате удара погибла 75-летняя женщина.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

После взрывов в населенном пункте был разрушен жилой дом, также возник пожар. Под завалами оказалась пожилая женщина. Спасатели смогли деблокировать ее тело, однако спасти пострадавшую не удалось.

По предварительным данным, еще трое жителей подверглись острой реакции на стресс после атаки. Медики оказали им необходимую помощь.

В ГСЧС отметили, что ликвидация последствий обстрела проходила в опасных условиях – в ходе спасательной операции сохранялась постоянная угроза повторных ударов.

Напомним, утром 19 мая армия рф нанесла удар по городу Прилуки в Черниговской области. Баллистическая ракета попала в центральную часть города. Изветно о 21 пострадавшем.

А в ночь на вторник, 19 мая, российские оккупанты атаковали беспилотниками Харьков. В результате обстрела Новобаварского района города пострадали как минимум три человека.

