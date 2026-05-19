В Киеве задержали мужчину, который оформлял уклонистам «инвалидность» за 25 тысяч долларов

В Киеве правоохранители задержали 38-летнего мужчину, которого подозревают в организации схемы незаконного переправления военнообязанных за границу через оформление фиктивной инвалидности за 25 тысяч долларов.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

29 апреля 2026, 13:22 Вместо Тисы: пограничники назвали новый популярный маршрут уклонистов В Государственной пограничной службе зафиксировали увеличение случаев побега с территории Украины мужчин призывного возраста через реку Днестр.

По данным следствия, подозреваемый подыскивал желающих покинуть Украину и обещал помочь с изготовлением поддельных документов об инвалидности. Также «клиентов» инструктировали относительно порядка пересечения границы.

Мужчину задержали во время получения 25 тыс. долларов. Ему объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – организация незаконного переправления лиц через государственную границу.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога почти в 500 тыс. грн. Санкция статьи предусматривает от 7 до 9 лет лишения свободы.

Напомним, накануне в Кропивницком Служба безопасности Украины и ГБР ликвидировали еще одну схему уклонения от мобилизации. Задержан руководитель ВВК и его сообщники, которые торговали фейковыми справками об «инвалидности».

Также недавно СБУ и Нацполиция раскрыли пять новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов махинаций, среди них — сотрудники ТЦК и члены военно-врачебной комиссии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.