Апелляционная палата готова рассмотреть жалобу на приговор одесской судье

Апелляционная инстанция закончила подготовку к рассмотрению жалобы стороны защиты обвинительного приговора.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда назначила на 28 мая рассмотрение жалоб на приговор, которым к 6 годам лишения свободы приговорили судью Киевского районного суда Одессы Людмилу Салтан за получение 4000 долларов неправомерной выгоды.

Такое решение 11 мая приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, ВАКС признал виновной судью Киевского райсуда Одессы Людмилу Салтан и назначил ей 6 лет заключения. Обвиняемая и ее защитник подали апелляционные жалобы на этот приговор.

«Закончить подготовку к рассмотрению апелляционных жалоб на приговор Высшего антикоррупционного суда от 06.03.2026 в уголовном производстве по обвинению (Салтан – ред.) в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. Рассмотрение апелляционных жалоб назначить на 28 мая 2026 года в 10:00 в помещении АП ВАКС», – говорится в решении.

Напомним, 29 марта 2023 года НАБУ и САП разоблачили судью Киевского райсуда Одессы Людмилу Салтан «на горячем». По данным следствия, служитель Фемиды получила средства от гражданина за принятие положительного решения по гражданскому делу в его пользу. Ее разоблачили сразу после получения неправомерной выгоды.

31 марта руководитель антикоррупционной прокуратуры сообщил Салтан о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

