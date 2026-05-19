ВСУ пересмотрит оправдание бывшего чиновника филиала «Укрзализныци»

Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор, которым оправдали бывшую начальницу управления закупочных процедур государственным предприятием «Укржелдорснаб» АО «Укрзализныця» Ирину Гордееву от обвинений в завладении 21,4 млн грн предприятия.**

Такое решение 11 мая принял Кассационный уголовный суд, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал невиновной экс-начальницу управления ГП «Укрзализнычпостач» Гордееву. Апелляционная палата ВАКС оставила этот приговор без изменений. Поэтому прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал кассационную жалобу.

«Открыть кассационное производство по кассационной жалобе прокурора САП, участвовавшего в уголовном производстве в суде апелляционной инстанции, на определение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 11 февраля 2026 года по оправданной (Гордеевой – ред.)», – говорится в решении.

Напомним, в этом деле НАБУ и САП обвиняют четырех человек: Надежду Богдан, Дмитрия Цивуна, Романа Кравчука и Ирину Гордееву. По версии следствия, бывший заместитель директора «Укрзализнычпостача» Кравчук, экс-руководитель комитета по конкурсным торгам «Укрзализнычпостача» Гордеева якобы по предварительному сговору с директором ООО «Инкомм» Богдан и финансовым директором ООО «Союз-Энерго» Цивуном в результате осуществления в 2014 году государственных закупок элементов креплений для железнодорожного пути по завышенным на 21,4 млн грн ценам нанесли ущерб госпредприятию. Гордееву решили судить отдельно.

Напомним, по этому же делу также подозревают украинского бизнесмена Алексея Беленького, который, по данным следствия, является бенефициаром группы компаний «Инкомм». Сейчас он скрывается в Болгарии, а в Украине его планируют судить заочно также в ВАКС.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.