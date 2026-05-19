Украина и Венгрия перезапускают отношения: Зеленский рассказал подробности

Украина начала активный диалог с новой властью Венгрии относительно конструктивного перезапуска отношений между странами.

Об этом в Телеграм-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с главой МИД Андреем Сибигой.

Президент отметил, что рассчитывает на конструктив и хороший результат по итогам сотрудничества. Сейчас украинский МИД и правительственные чиновники готовятся к двусторонним консультациям.

«На уровне команды ведем активный диалог с новой властью Венгрии, и есть перспективы конструктивного перезапуска отношений. Министр иностранных дел Украины и другие правительственные чиновники готовятся к формату двусторонних консультаций с Венгрией. Рассчитываю на результаты», – заявил президент.

Также Зеленский и Сибига обсудили европейские внешнеполитические задачи на май – июнь. В частности, касательно открытия кластеров в переговорном процессе о вступлении Украины в Европейский Союз.

«Украина сделала необходимые шаги, и важно, чтобы был четкий график процессов», – подчеркнул украинский лидер.

Отдельно Андрей Сибига доложил о коммуникации с министром иностранных дел Грузии. Президент и глава МИД пришли к выводу, что Украина готова делать шаги навстречу, ведь стремится к нормализации отношений и сотрудничеству «на основе взаимного уважения и взаимного усиления».

Также были определены задачи по переговорам об окончании российской войны и возможном представительстве Европы в этом процессе.

«Пока эти задачи непубличны. Ожидаем, что Европа будет сильной, и со своей стороны делаем все, чтобы общеевропейские позиции и интересы были учтены так же, как и украинские», – подытожил президент.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поздравил нового премьер-министра Венгрии Петера Мадяра с назначением и подчеркнул готовность Украины сотрудничать, заявив, что страны вместе могут «сделать сильнее всю Европу».

Также Зеленский заявлял, что надеется на конструктивную позицию Венгрии в отношении Украины и готов к встрече. В ответ Петер Мадяр заявил, что готов к контактам с руководством Украины.

А недавно новая министр иностранных дел и вице-премьер Венгрии Анита Орбан пообещала, что новое правительство откажется от практики использования права вето как политического инструмента давления в ЕС.

