Силы обороны поразили один из крупнейших НПЗ и нефтеперекачивающую станцию в россии

Силы обороны нанесли удары по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф в Нижегородской области и нефтеперекачивающей станции в Ярославской области, обеспечивающих поставки топлива для российской армии.

Об этом сообщили в Генштабе.

Как отмечается, 18 мая был поражён нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово Нижегородской области рф. На территории предприятия зафиксирован пожар, масштабы повреждений уточняются.

В Генштабе отмечают, что этот НПЗ является одним из крупнейших в россии с мощностью переработки около 17 млн тонн нефти в год. Предприятие производит топливо, в том числе бензин, дизельное и авиационное топливо, которое используется для обеспечения нужд российской армии.

Кроме того, 19 мая была поражена нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3» в районе населённого пункта Семибратово Ярославской области рф. Степень нанесённого ущерба уточняется.

«Силы обороны Украины и в дальнейшем системно будут принимать меры по снижению военно-экономического потенциала противника и полному прекращению вооружённой агрессии РФ против Украины», – подчеркнули в Генштабе.

Напомним, в пятницу, 15 мая, и в ночь на 16 мая Силы обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов россиян, в частности, Рязанскому НПЗ и пунктам управления армии РФ на оккупированной Донетчине.

А ранее Силы обороны атаковали сразу несколько стратегических объектов топливно-энергетической инфраструктуры рф. Под удар попали нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области, газоперерабатывающее предприятие в Астраханской области, а также нефтяной терминал на побережье Чёрного моря в Краснодарском крае.

