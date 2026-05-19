Стало известно, когда суд рассмотрит апелляцию Ермака на меру пресечения

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрит жалобу защиты экс-руководителя Офиса президента Андрея Ермака на избранную ему меру пресечения в четверг, 21 мая.

Об этом сообщила пресс-служба АП ВАКС.

15 мая 2026, 11:09 Бывший тренер сборной по футболу Ребров внес 30 млн грн залога за Ермака – СМИ Бывший тренер сборной Украины Сергей Ребров внес 30 млн грн залога за Андрея Ермака. Общая сумма уплаченного залога выросла до 44–45 млн грн из необходимых 140 млн грн.

Заседание назначено на 13:10 в помещении суда в Киеве, который находится по переулку Крестовому, 4.

Речь идет об обжаловании определения следственного судьи ВАКС от 14 мая 2026 года, которым Ермаку избрали меру пресечения в рамках уголовного производства. В пресс-службе Апелляционной палаты сообщили, что из-за ограниченного количества мест в зале представителей медиа просят прибывать заранее.

Там также отметили, что прямая трансляция судебного процесса возможна только после разрешения суда.

Напомним, в понедельник, 19 мая, стало известно, что за Андрея Ермака внесли полную сумму залога – 140 миллионов гривен. После внесения залога на Ермака возложен ряд процессуальных обязанностей.

Также сообщалось, что ВАКС избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела о возможных злоупотреблениях в сфере элитного строительства вблизи Киева.

