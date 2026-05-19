Стало известно, когда суд рассмотрит апелляцию Ермака на меру пресечения

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрит жалобу защиты экс-руководителя Офиса президента Андрея Ермака на избранную ему меру пресечения в четверг, 21 мая.
Об этом сообщила пресс-служба АП ВАКС.
Заседание назначено на 13:10 в помещении суда в Киеве, который находится по переулку Крестовому, 4.
Речь идет об обжаловании определения следственного судьи ВАКС от 14 мая 2026 года, которым Ермаку избрали меру пресечения в рамках уголовного производства. В пресс-службе Апелляционной палаты сообщили, что из-за ограниченного количества мест в зале представителей медиа просят прибывать заранее.
Там также отметили, что прямая трансляция судебного процесса возможна только после разрешения суда.
Напомним, в понедельник, 19 мая, стало известно, что за Андрея Ермака внесли полную сумму залога – 140 миллионов гривен. После внесения залога на Ермака возложен ряд процессуальных обязанностей.
Также сообщалось, что ВАКС избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела о возможных злоупотреблениях в сфере элитного строительства вблизи Киева.
