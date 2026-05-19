Стало известно, когда суд рассмотрит апелляцию Ермака на меру пресечения

Политика
Читати українською
АП ВАКС рассмотрит жалобу защиты экс-руководителя Офиса президента Андрея Ермака на избранную ему меру пресечения в четверг, 21 мая.
Фото: Getty Images

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрит жалобу защиты экс-руководителя Офиса президента Андрея Ермака на избранную ему меру пресечения в четверг, 21 мая.

Об этом сообщила пресс-служба АП ВАКС.

Бывший тренер сборной по футболу Ребров внес 30 млн грн залога за Ермака – СМИБывший тренер сборной Украины Сергей Ребров внес 30 млн грн залога за Андрея Ермака. Общая сумма уплаченного залога выросла до 44–45 млн грн из необходимых 140 млн грн.

Заседание назначено на 13:10 в помещении суда в Киеве, который находится по переулку Крестовому, 4.

Речь идет об обжаловании определения следственного судьи ВАКС от 14 мая 2026 года, которым Ермаку избрали меру пресечения в рамках уголовного производства. В пресс-службе Апелляционной палаты сообщили, что из-за ограниченного количества мест в зале представителей медиа просят прибывать заранее.

Там также отметили, что прямая трансляция судебного процесса возможна только после разрешения суда.

Напомним, в понедельник, 19 мая, стало известно, что за Андрея Ермака внесли полную сумму залога – 140 миллионов гривен. После внесения залога на Ермака возложен ряд процессуальных обязанностей.

Также сообщалось, что ВАКС избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела о возможных злоупотреблениях в сфере элитного строительства вблизи Киева.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Офис президента Андрей Ермак ВАКС Суд Апелляция Мера пресечения Коррупция в Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

инфографикаЭра умных бомб: что известно о первой украинской УАБ Equalizer
Коррупция в Верховном Суде: САП и НАБУ сообщили о подозрениях 4 судьям
ВСУ пересмотрит оправдание бывшего чиновника филиала «Укрзализныци»
Стало известно, когда суд рассмотрит апелляцию Ермака на меру пресечения
Минфин США ещё на месяц продлит смягчение санкций против российской нефти
Силы обороны поразили один из крупнейших НПЗ и нефтеперекачивающую станцию в россии
Украина и Венгрия перезапускают отношения: Зеленский рассказал подробности
ВАКС продлил следствие по делу о завладении средствами завода «Южмаш»
В Эстонии впервые сбили беспилотник, который нарушил воздушное пространство страны
В Прилуках возросло количество пострадавших в результате ракетного удара рф
Больше новостей