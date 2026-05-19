В Прилуках возросло количество пострадавших в результате ракетного удара рф

Общество
Читати українською
В Прилуках в Черниговской области количество пострадавших в результате российского ракетного удара возросло до 21, среди них ребенок. Погибли 2 человека.
Фото ДСНС

Количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Прилукам в Черниговской области возросло до 21 человека.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Как отмечается, в результате ракетного удара РФ по Прилукам погибли 2 человека, еще 21 пострадал, среди них – 14-летний ребенок. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

На месте попадания вспыхнул масштабный пожар в складском помещении торгового центра. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Напомним, утром 19 мая армия рф нанесла вражеский удар по городу Прилуки в Черниговской области. Баллистическая ракета попала в центральную часть города. Ранее сообщалось о 17 пострадавших.

А в ночь на вторник, 19 мая, российские оккупанты атаковали беспилотниками Харьков. В результате обстрела Новобаварского района города пострадали как минимум три человека.

Кроме этого, утром 19 мая россияне нанесли удары по объектам газовой инфраструктуры «Нафтогаза» в Черниговской области. В результате атаки зафиксированы повреждения и разрушения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
ГСЧС Пострадавшие Ракетный удар Черниговская область Атака Война с Россией Обстрел Война в Украине Прилуки
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В Эстонии впервые сбили беспилотник, который нарушил воздушное пространство страны
В Прилуках возросло количество пострадавших в результате ракетного удара рф
Стало известно, о чем путин уже в пятый раз будет просить Си Цзиньпина во время поездки в Пекин
В Киеве задержали мужчину, который оформлял уклонистам «инвалидность» за 25 тысяч долларов
Верховный суд рассмотрит жалобу на заключение сумского судьи
статьяПервый год нового Папы: какими заявлениями и поступками отметился Лев XIV
Глава МЭА предупредил, что коммерческих запасов нефти в мире осталось на считаные недели
Петиция против повышения стоимости проезда в Киеве за сутки набрала необходимое количество голосов
Россия ударила баллистикой по Прилукам: загорелся гипермаркет, есть погибшие и пострадавшие
Россияне атаковали инфраструктуру «Нафтогаза» на Черниговщине
Больше новостей