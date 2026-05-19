В Прилуках возросло количество пострадавших в результате ракетного удара рф

Количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Прилукам в Черниговской области возросло до 21 человека.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Как отмечается, в результате ракетного удара РФ по Прилукам погибли 2 человека, еще 21 пострадал, среди них – 14-летний ребенок. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

На месте попадания вспыхнул масштабный пожар в складском помещении торгового центра. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Напомним, утром 19 мая армия рф нанесла вражеский удар по городу Прилуки в Черниговской области. Баллистическая ракета попала в центральную часть города. Ранее сообщалось о 17 пострадавших.

А в ночь на вторник, 19 мая, российские оккупанты атаковали беспилотниками Харьков. В результате обстрела Новобаварского района города пострадали как минимум три человека.

Кроме этого, утром 19 мая россияне нанесли удары по объектам газовой инфраструктуры «Нафтогаза» в Черниговской области. В результате атаки зафиксированы повреждения и разрушения.

