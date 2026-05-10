В Харькове возросло количество пострадавших в результате ночного удара по многоэтажке

В Харькове после удара российского беспилотника по жилой девятиэтажке в ночь на 10 мая пострадали шесть человек, среди которых – трое детей.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, вчера, 9 мая, около 22:10 российские оккупационные войска атаковали Индустриальный район Харькова, применив БпЛА предварительно типа «Молния». В результате чего вражеский беспилотник попал в технический этаж девятиэтажного жилого дома.

Как отмечается, по состоянию на утро воскресенья, 10 мая, уже известно о шести гражданских, которым понадобилась помощь медиков после российского обстрела.

«Пострадали шесть человек, среди которых трое детей: двое 8-летних мальчиков и 10-летний мальчик. У всех пострадавших диагностирована острая реакция на стресс», – говорится в сообщении.

Как известно, российские оккупанты атаковали Херсон и пригород, в результате чего два человека пострадали. Также на Днепропетровщине в результате российских обстрелов ранения получил 3-летний ребенок.

Напомним, с полуночи 10 мая Силы противовоздушной обороны обезвредили все 27 беспилотников, которыми российские захватчики атаковали Украину.

