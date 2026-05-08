ВАКС арестовал имущество чиновника управления налоговой Львовщины

Высший антикоррупционный суд наложил арест на жилой дом и землю под ним в пригороде Львова, которые принадлежат заместителю начальника управления по выявлению и проработке налоговых рисков Главного управления Государственной налоговой службы во Львовской области Наталье Жолудевой.

Такое решение 1 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как указывается, в 2022 году Жолудева приобрела земельный участок площадью 5350 квадратных метров в селе Зубра, что в пригороде Львова. Одновременно, по данным Государственного бюро расследований, уже на тот момент на самом участке уже размещался дом общей площадью 136,1 квадратных метра, хотя само жилье чиновница налоговой задекларировала только в 2024 году. Это также подтверждается спутниковыми снимками земельного участка.

По мнению прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, минимальная стоимость указанного имущества должна составлять почти 6,8 млн грн. Сама Жолудева отмечала, что купила землю за 105 100 грн, что, как считает САП, значительно ниже рыночной стоимости. Землю приобрели на территории коттеджного городка TERRA SOLIS. По данным САП, у Жолудева и ее мужа не было соответствующих активов для приобретения недвижимости и поэтому планируется подача гражданского иска о конфискации. Также прокурор просил наложить арест на имущество.

«Заявление об обеспечении иска о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства – удовлетворить. Наложить арест на имущество, принадлежащее на праве собственности (Жолудевой – ред.), а именно: жилой дом общей площадью 136,1 кв. м; земельный участок. Арест налагается без запрещения пользования имуществом», – говорится в решении.

Напомним, САП просит конфисковать активы бывшего чиновника Днепропетровской областной государственной администрации умершего Андрея Коломойца, который умер. Как указывал прокурор, он приобрел в собственность активы на 19,11 млн грн. Речь шла о: недостроенном доме; две квартиры и ремонт; еще ремонтные работы в помещениях; два машиноместа; имущественные права на помещение и квартиру; нежилое помещение; два автомобиля MERCEDES-BENZ GLS 400 2017 года выпуска и VOLKSWAGEN BEETLE 2005 года выпуска.

Ранее САП подала иск о конфискации активов экс-начальника подразделения детективов БЭБ Олега Ящука и его супруги Валентины. Речь идет об автомобилях Toyota Camry 2023 и BMW X3 2022 года выпуска, которые зарегистрированы на родственнице и близком друге должностного лица, однако которыми фактически он распоряжался. Общая стоимость этих активов составляет почти 4 млн грн. Как утверждают в САП, анализом имущественного положения Ящука и его родственников установлена ​​невозможность приобрести это имущество за счет законных доходов.

