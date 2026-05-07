Антикоррупционный суд арестовал активы начальника налоговой Полтавщины

Высший антикоррупционный суд наложил арест на квартиру и автомобиль LEXUS NX 200 2019 выпуска начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Полтавской области Сергея Левченко и его жены Ирины Нетесы.

Такое решение 28 апреля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как указывается, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры планирует подать иск о конфискации активов Левченко и Нетесы на общую стоимость 4,82 млн грн. Речь идет о квартире в Ужгороде площадью 71,6 кв. м и автомобиль LEXUS NX 200 2019 г.в. Жена Левченко занимает должность главного специалиста Управления Государственной казначейской службы в Кременчуге Полтавской области.

По мнению прокурора, квартира и автомобиль приобретены по цене, значительно ниже минимальной рыночной стоимости аналогичных объектов по состоянию на дату их приобретения в 2024 году. Стоимость квартиры предварительно может составлять 3,68 млн грн (в декларации указано 576 тысяч грн), а автомобили – 1,14 млн грн.

«Заявление об обеспечении иска о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства – удовлетворить. Наложить арест на имущество, принадлежащее на праве собственности (Нетесе – ред.), а именно: квартиру общей площадью 71,6 кв. м; транспортное средство марки LEXUS NX 200 2019 года выпуска. Запретить перемещение транспортного средства за пределы территории Украины. Арест налагается без запрещения пользования имуществом», – говорится в решении.

Ранее прокурор САП подал иск о конфискации активов экс-депутата из Николаевской области Петра Кугляра. Речь идет о: автомобиль RENAULT DUSTER, приобретенный более чем за 1 млн грн и оформленный на экс-депутата; квартиру в г. Стрый на Львовщине стоимостью 4,4 млн грн, оформленную на жену. Анализ доходов и расходов политика и членов его семьи свидетельствует о невозможности приобретения этих активов за счет законных доходов.

Напомним, САП подала иск о конфискации активов главы Млинова Дмитрия Левицкого и его супруги. Речь идет о доме в Ровно и земельном участке под ним площадью 0,0831 га по улице Князя Владимира; катер Sylvan Mirage Cruise 8524 LZ 2010 года постройки; еще один земельный участок в селе Мошков в Ровенской области площадью 0,25 га и специализированный грузовой автомобиль марки КМЗК Г6-ОТА-3.9, 2013 года выпуска. Общая стоимость активов – 5,8 млн грн.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.