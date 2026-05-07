Антикоррупционный суд продлил арест экс-руководителю налоговой службы

Высший антикоррупционный суд продлил до 15 июня срок содержания под стражей бывшего главы Государственной налоговой службы Евгения Олейникова, но уменьшил ему залог до 2 млн грн.

Такие решения 15 и 29 апреля приняли ВАКС и Апелляционная палата ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд заключил под стражу Олейникова и определил ему залог в 5 млн грн. 15 апреля ВАКС продлил арест на два месяца, но уменьшил залог до 3,32 млн грн. Защитник экс-руководителя налоговой службы подал апелляционную жалобу на это решение.

«Апелляционную жалобу защитника подозреваемого (Олейникова – ред.) удовлетворить частично. Постановление следственного судьи ВАКС от 15 апреля 2026 года в части определения подозреваемому альтернативного меры пресечения в виде залога в размере 1000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 3 328 000 грн – отменить, и в этой части постановить новое определение, которым определить залог в размере 601 прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 2 000 128 грн. В остальном решение следственного судьи оставить без изменений», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили 11 человек в участии в преступной организации, создавшей конвертационный центр с оборотом в 15 млрд грн. В частности, среди подозреваемых есть бывший глава Государственной налоговой службы Евгений Олейников. Как установило следствие, он способствовал беспрепятственной работе конвертцентра, а его бывшая заместительница, возглавлявшая комиссию по остановке регистрации налоговых накладных, обеспечивала принятие решений в пользу нужных компаний.

По данным НАБУ, участники организации создали схему из более чем 200 юридических лиц для минимизации налоговых платежей. Деятельность центра стала возможной благодаря систематическим злоупотреблениям чиновников ДПС и подкуп отдельных служащих.

По материалам дела, в 2020-2023 годах центр выписал налоговые накладные с ложными данными на общую сумму 15 млрд грн, фиктивный НДС составил более 2,3 млрд грн. В результате сделки государственный бюджет недополучил более 147 млн грн. Ранее в рамках этого дела состоялся ряд обысков.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.