ВАКС арестовал две квартиры руководителя райсуда в Винницкой области

Высший антикоррупционный суд наложил арест на две квартиры, оформленные на родственников председателя Немировского районного суда Винницкой области Сергея Науменко.

Такое решение 13 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Специализированная антикоррупционная прокуратура попросила конфисковать активы руководителя Немировского райсуда Виннитчины Сергея Науменко. Речь идет о трехкомнатной и однокомнатной квартирах в Киеве, приобретенных в течение 2020–2021 годов, а также не менее 142 тысяч гривен дохода, полученного от сдачи одной из квартир в аренду. Общая стоимость необоснованных активов составляет более 6,8 млн грн. Недвижимость была оформлена на родственников судьи. По данным САП, ни судья, ни его родственники не имели достаточно средств для приобретения этой недвижимости. Также прокурор просил арестовать эти квартиры для обеспечения рассмотрения иска.

«Удовлетворить заявление прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры об обеспечении иска. Наложить арест на недвижимое имущество», – говорится в решении.

Напомним, накануне Высший антикоррупционный суд конфіскував вартість трьох автомобілів, якими користувався народний депутат Сергій Литвиненко. Речь идет о 7,25 млн грн.

