МОК рекомендовал снять с Беларуси все санкции в спорте: реакция НОК Украины

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета рекомендовал отменить ограничения по участию белорусских спортсменов в международных соревнованиях, включая допуск команд под национальной символикой.

Об этом говорится в заявлении МОК.

Там объяснили изменение позиции необходимостью «сохранить глобальную спортивную платформу» и подчеркнули, что участие спортсменов не должно зависеть от действий правительств их стран.

Также в комитете заявили, что белорусские атлеты уже участвовали в международных стартах и ​​Олимпийских играх в нейтральном статусе «без инцидентов на поле или вне его». В то же время, решение не распространяется на российских спортсменов, поскольку Олимпийский комитет рф остается отстраненным.

На решение МОК отреагировал Национальный олимпийский комитет Украины. Украинская сторона заявила о «категорическом протесте» и назвала шаг комитета противоречащим принципам справедливости и олимпийским ценностям.

В НОК напомнили, что во время полномасштабной войны россии при поддержке Беларуси разрушила сотни спортивных объектов в Украине, а также привела к гибели более 600 украинских спортсменов и тренеров. Отдельную обеспокоенность Киев выразил из-за того, что белорусский НОК возглавляет Виктор Лукашенко – сын Александра Лукашенко.

«Украина и дальше будет последовательно отстаивать позицию: пока идет война и гибнут украинцы, представители государств, поддерживающих российскую агрессию, не могут быть полноценно представлены в международном спортивном движении под своими государственными символами», – говорится в заявлении.

Напомним, что в феврале на зимних Олимпийских играх в Италии возник скандал – МОК дисквалифицировал украинского скелетониста Гераскевича из-за «шлема памяти» с изображениями погибших во время войны украинских спортсменов. Впоследствии президент Зеленский наградил Гераскевича орденом Свободы.

Стоит также отметить, что в сентябре 2025 года, Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета полностью восстановила статус национальных паралимпийских комитетов рф и Беларуси.

