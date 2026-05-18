Умер народный депутат Степан Кубив

В понедельник, 18 мая, на 64-м году жизни умер народный депутат Украины текущего созыва Степан Кубив.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты и Аппарат ВР выражают соболезнования.

«Степан Иванович прошёл большой профессиональный путь, работал в парламенте и правительстве, оставаясь преданным интересам государства. Его опыт и вклад навсегда останутся в истории нашей страны. Мои соболезнования родным и близким в это трудное время», – отметил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Степан Кубив родился 19 марта 1962 года в селе Мшанец тогдашнего Зборовского района Тернопольской области.

После работы в банковской сфере в 1990–2000-х годах занимал руководящие должности в финансовых учреждениях и банках, в частности в системе банковского надзора и управления рисками.

В 2014 году, после Революции достоинства, был назначен главой Национального банка Украины (февраль–июнь 2014 года). В этот период отвечал за стабилизацию банковской системы на фоне начавшегося финансового кризиса.

С июня 2014 по апрель 2016 года занимал должность первого вице-премьер-министра Украины и министра экономического развития и торговли. Правительственные обязанности включали координацию экономической политики, дерегуляцию бизнеса, реформу госуправления и интеграцию Украины в европейские экономические структуры.

Был народным депутатом Украины VIII и IX созывов Верховной Рады, работал в профильных комитетах по вопросам экономической политики и финансов. В парламенте представлял партию «Европейская солидарность».

Напомним, в январе нардеп от «Слуги народа» Орест Саламаха попал в автомобильную аварию возле Львова. Его пытались реанимировать, однако депутат умер в больнице.

Кроме того, в мае 2025 года после продолжительной борьбы с тяжёлой болезнью умер народный депутат, член парламентской фракции «Слуга народа» Сергей Швец.

