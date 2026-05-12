Зеленский не фигурировал в деле об элитном строительстве под Киевом – НАБУ

Президент Украины Владимир Зеленский не фигурирует в рамках досудебного расследования НАБУ и САП по делу о легализации 460 миллионов гривен на строительстве элитных коттеджей под Киевом.

Об этом во вторник, 12 мая, заявил на брифинге СМИ руководитель НАБУ Семен Кривонос.

«Президент Украины не фигурировал и не фигурирует в рамках досудебного расследования. Это первое. Другие следственные версии относительно принадлежности того или иного имущества проверяются в рамках досудебного расследования. Оно продолжается», – сказал Кривонос.

Позже он еще раз повторил, что Зеленский не фигурирует в рамках досудебного расследования, а на записях, обнародованных НАБУ 11 мая, R1 – это резиденция №1.

«Президент Украины в рамках досудебного расследования не фигурировал и не фигурирует. R1 – это резиденция 1», – сказал он.

Вместе с этим руководитель САП Александр Клименко отметил, что секретарь СНБО и бывший министр обороны Рустем Умеров имеет статус свидетеля в рамках отдельного производства НАБУ, где расследуют закупки дронов и вооружения.

«Он уже был на допросе», – добавил Клименко.

Напомним, 12 мая антикоррупционные органы Украины сообщили о разоблачении организованной группы, которая «причастна к легализации 460 млн грн на элитном строительстве».

В НАБУ заявили, что сообщили о подозрении еще шестерым участникам организованной группы. В сообщении идет речь о бывшем вице-премьер-министре Украины, бизнесмене (одном из руководителей преступной организации, разоблаченной в ноябре 2025 года в рамках спецоперации Мидас) и других лицах.

В Бюро не назвали фамилий подозреваемых, однако из сообщения следует, что, вероятно, речь идет об Алексее Чернышове и Тимуре Миндиче.

Одному из фигурантов – бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку – объявили подозрение еще 11 мая.

Позже Ермак отреагировал на получение подозрения, заявив, что предоставит комментарии тогда, когда «завершатся следственные действия».

Тем временем стало известно, что для Ермака будут просить содержание под стражей или залог в 180 млн грн.

