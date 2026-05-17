В кабинете Стармера отреагировали на информацию СМИ о его возможной отставке

Министр культуры Великобритании Лиза Нэнди заявила, что премьер-министр Кир Стармер не планирует уходить в отставку как минимум до начала летних школьных каникул, несмотря на дискуссии относительно его политических позиций после результатов местных выборов.
Об этом она сообщила в интервью Sky News.
Нэнди назвала сообщения о возможных вызовах лидерству Стармера «спекуляциями» и «чушью».
«Во вторник он четко дал понять членам правительства, что если кто-то хочет бросить ему вызов, для этого существует официальная процедура. Пока этого никто не сделал, несмотря на все разговоры», – сказала министр культуры.
Она также выразила уверенность, что Стармер останется на посту по крайней мере до конца июля, когда в Великобритании стартуют летние школьные каникулы.
Напомним, ранее СМИ писали, что Стармер якобы сообщил близкому окружению о намерении покинуть пост и наметить график своей отставки.
Его позиции существенно пошатнулись после успеха правопопулистской партии Reform UK на местных выборах.
