В кабинете Стармера отреагировали на информацию СМИ о его возможной отставке

Министр культуры Лиза Нэнди опровергла слухи об отставке премьера после местных выборов и назвала их спекуляциями.
Министр культуры Великобритании Лиза Нэнди заявила, что премьер-министр Кир Стармер не планирует уходить в отставку как минимум до начала летних школьных каникул, несмотря на дискуссии относительно его политических позиций после результатов местных выборов.

Об этом она сообщила в интервью Sky News.

Нэнди назвала сообщения о возможных вызовах лидерству Стармера «спекуляциями» и «чушью».

«Во вторник он четко дал понять членам правительства, что если кто-то хочет бросить ему вызов, для этого существует официальная процедура. Пока этого никто не сделал, несмотря на все разговоры», – сказала министр культуры.

Она также выразила уверенность, что Стармер останется на посту по крайней мере до конца июля, когда в Великобритании стартуют летние школьные каникулы.

Напомним, ранее СМИ писали, что Стармер якобы сообщил близкому окружению о намерении покинуть пост и наметить график своей отставки.

Его позиции существенно пошатнулись после успеха правопопулистской партии Reform UK на местных выборах.

