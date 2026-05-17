В Германии эвакуировали 30 тысяч человек из-за бомбы времен Второй мировой

В немецком городе Пфорцхайм эвакуировали около 30 тысяч человек после обнаружения крупной неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает Deutsche Presse-Agentur.

Боеприпас обнаружили во время строительных работ в восточной части города, расположенного примерно в 40 километрах от Штутгарта.

По данным полиции, речь идет об авиабомбе типа HC-4000 весом 1,8 тонны, которая содержит около 1,35 тонны взрывчатых веществ.

После обнаружения бомбы власти создали зону ограниченного доступа радиусом 1,5 километра и начали эвакуацию населения.

Пожарные и полиция проверяют, все ли жители покинули опасную территорию перед началом операции по обезвреживанию боеприпаса.

Из-за операции в городе частично ограничили движение транспорта и нарушили работу общественного транспорта.

Ранее местные власти заявляли, что бомба не представляет непосредственной угрозы, однако после оценки рисков было решено провести эвакуацию.

