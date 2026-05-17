В Германии эвакуировали 30 тысяч человек из-за бомбы времен Второй мировой

В немецком городе Пфорцхайм эвакуировали около 30 тысяч человек после обнаружения крупной неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны.
Об этом сообщает Deutsche Presse-Agentur.
Боеприпас обнаружили во время строительных работ в восточной части города, расположенного примерно в 40 километрах от Штутгарта.
По данным полиции, речь идет об авиабомбе типа HC-4000 весом 1,8 тонны, которая содержит около 1,35 тонны взрывчатых веществ.
После обнаружения бомбы власти создали зону ограниченного доступа радиусом 1,5 километра и начали эвакуацию населения.
Пожарные и полиция проверяют, все ли жители покинули опасную территорию перед началом операции по обезвреживанию боеприпаса.
Из-за операции в городе частично ограничили движение транспорта и нарушили работу общественного транспорта.
Ранее местные власти заявляли, что бомба не представляет непосредственной угрозы, однако после оценки рисков было решено провести эвакуацию.
Напомним, в августе 2024 года в жилом комплексе Ривенвуд в Ньютаунардсе в Северной Ирландии эвакуировали сотни семей из-за находки времен Второй мировой войны.
В июне 2025 года неподалеку от американской авиабазы Кадена на острове Окинава в Японии произошел взрыв во время подготовки к операции по обезвреживанию взрывоопасных предметов.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»