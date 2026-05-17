Украинские дроны поразили российский сторожевой катер в Дагестане

Украинские дроны атаковали российский корабль проекта Светлячок в Дагестане. В СБС заявили о десятках пораженных целей в тылу рф и на оккупированных территориях.
Силы беспилотных систем поразили российский сторожевой катер проекта 10410 «Светлячок» возле Каспийска в Дагестане.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным «Мадьяр».

Морской бой продолжается: поврежденные или уничтоженные корабли Черноморского флота рфУкраина продолжает уничтожать российский Черноморский флот. На инфографике – поврежденные и потопленные за время войны корабли и катера.

Известно, что атаку в ночь на 17 мая осуществили операторы 1-го Отдельного центра СБС. По данным подразделения, цель поразили на расстоянии 986 километров от линии боевого соприкосновения. Российский катер пытается отбиться от беспилотника, однако неудачно.

Отметим, что поразить беспилотникам удалось пограничный сторожевой катер проекта 10410 «Светлячок» – корабль третьего ранга, который рф использует для патрулирования территориальных вод, борьбы с надводными целями и воздушными угрозами в прибрежной зоне.

Также Бровди заявил, что на временно оккупированных территориях под удар попали ЗРК «Тор-М2», узел связи Черноморского флота рф, командные пункты, поезд с топливом, портовые краны и телекоммуникационные вышки.

Напомним, недавно украинские защитники нанесли новый удар по российскому порту Приморск, поразив три судна, среди них – корабль «Каракурт», являющийся носителем ракет «Калибр».

В марте Силы обороны повредили два фрегата Черноморского флота россии во время удара по военно-морской базе в Новороссийске.

