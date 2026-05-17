СБУ обнародовала детали сегодняшних атак на Московскую область

Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны Украины осуществила серию поражений по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающей инфраструктуры в Московской области рф, а также по военному аэродрому «Бельбек» во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщила СБУ в Telegram.

«Выполняя поставленные Президентом Украины Владимиром Зеленским задачи, специалисты Центра спецопераций «Альфа» СБУ совместно с Силами обороны Украины отработали по объекту военно-промышленного комплекса и нефтепредприятиях в Московской области, а также по инфраструктуре и системам ПВО военного аэродрома «Бельбек» в Крыму», – говорится в сообщении.

По данным СБУ, в Московской области под удар попали завод «Ангстрем», производящий полупроводники для российского ВПК и находящийся под санкциями США, Московский нефтеперерабатывающий завод, а также нефтеперекачивающие станции «Солнечногорская» и «Володарская».

Отдельно сообщается о поражении инфраструктуры военного аэродрома «Бельбек» в Крыму. Среди целей – зенитный комплекс «Панцирь-С2», ангар с радаром к комплексу С-400, системы управления беспилотниками «Орион» и «Форпост», пункт передачи данных «земля–воздух», а также диспетчерская вышка и ангар на территории аэродрома.

В СБУ отметили, что такие операции направлены на ослабление военно-экономического потенциала рф, в частности ее возможностей в сфере оборонной промышленности и логистики топлива. Также в ведомстве подчеркнули, что удары демонстрируют уязвимость даже глубоко тыловых регионов россии и продолжение системных высокоточных операций против военной инфраструктуры противника.

Напомним, что взрывы в Московской области начали звучать после трех часов ночи 17 мая. В Минобороны Украины впоследствии сообщили, что украинским дронам удалось атаковать объекты, которые были защищены значительным количеством систем противовоздушной обороны.

