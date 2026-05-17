В Московской области после массированной атаки дронами вспыхнули пожары: что было под ударом

В ночь на 17 мая Московская область оказалась под массированной атакой дронов. После ударов беспилотников вспыхнул пожар.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы и украинские мониторинговые ресурсы.

После трех часов ночи жители Московской области начали массово публиковать видео и сообщения о взрывах. В частности, о громких звуках сообщали жители Клина и Зеленограда.

Мэр Москвы Сергей Собянин еще с вечера 16 мая начал заявлять о якобы сбитии беспилотников. По его словам, по состоянию на около 03:30 российская ПВО якобы ликвидировала уже 73 дрона.

По предварительной информации, дроны могли поразить Московский НПЗ, а также предприятие АО «Ангстрем» в Зеленограде. Согласно данным из открытых источников, этот завод занимается разработкой и изготовлением полупроводников для современных микроконтроллеров и микропроцессоров.

Однако официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

