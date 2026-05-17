Минобороны подтвердило поражение ряда объектов в Московском регионе

Национальная безопасность
Министерство обороны Украины подтвердило поражение ряда объектов в Москве и Московской области, в частности нефтеперерабатывающего завода, нефтебазы и предприятий микроэлектроники.
Фото росСМИ

Об этом говорится в публикации ведомства в Threads.

В сообщении заявили, что Москва и область подверглись одной из самых масштабных атак с начала полномасштабной войны.

По данным министерства, Силы обороны Украины поразили Московский нефтеперерабатывающий завод, нефтебазу «Солнечногорская», а также ряд предприятий, связанных с производством микроэлектроники. Таким образом подтверждено поражение ключевых объектов топливно-энергетической инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса рф.

В Минобороны подчеркнули, что ранее эти объекты были защищены значительным количеством систем противовоздушной обороны.

Напомним, после трех часов ночи 17 мая жители Московской области начали массово публиковать видео и сообщения о взрывах. В частности, о громких звуках сообщали жители Клина и Зеленограда.

В то время как в ночь на 16 мая беспилотники атаковали химический комбинат «Невинномысский Азот» в городе Невинномысск Ставропольского края рф. После серии взрывов на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.

