Стало известно, сколько воздушных целей запустила россия по Украине на этой неделе

Только за последнюю неделю россия выпустила по Украине более 3170 ударных дронов, более 1300 управляемых авиабомб и 74 ракеты различных типов, большинство из которых были баллистическими.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

16 мая 2026, 13:55 «Большинство операций еще продолжаются»: Зеленский об ударах по рф на этой неделе Зеленский показав результаты дальнобойных ударов по территории рф за неделю. По его словам, часть операций еще продолжается.

По словам главы государства, российские войска продолжали массированные атаки на украинские города и гражданскую инфраструктуру. В результате обстрелов в течение недели погибли 52 человека. Также 346 человек получили ранения, среди них – 22 ребенка.

Президент подчеркнул, что Украине необходимо усиливать систему противовоздушной обороны, ведь это напрямую влияет на сохранение жизней.

«Мы должны быть самодостаточны в защите, чтобы российский воздушный террор не мог угрожать ни Украине, ни какой-либо другой стране континента», – заявил Зеленский.

Также он отметил важность программ PURL и дополнительных взносов на антибаллистические ракеты, а также развитие совместной системы защиты Европы от баллистических угроз.

Напомним, в ночь на воскресенье, 17 мая, российские войска атаковали Украину 287 ударными беспилотниками различных типов. Силы ПВО ликвидировали 279 вражеских целей.

В частности, взрывы ночью прогремели в Запорожье, Харькове и Днепре.

