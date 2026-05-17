Стало известно, сколько воздушных целей запустила россия по Украине на этой неделе

Национальная безопасность
Читати українською
Президент Владимир Зеленский сообщил о массированных российских атаках на Украину в течение недели с применением дронов, авиабомб и ракет, которые повлекли за собой жертвы среди гражданских.
Слово и дело

Только за последнюю неделю россия выпустила по Украине более 3170 ударных дронов, более 1300 управляемых авиабомб и 74 ракеты различных типов, большинство из которых были баллистическими.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Большинство операций еще продолжаются»: Зеленский об ударах по рф на этой неделеЗеленский показав результаты дальнобойных ударов по территории рф за неделю. По его словам, часть операций еще продолжается.

По словам главы государства, российские войска продолжали массированные атаки на украинские города и гражданскую инфраструктуру. В результате обстрелов в течение недели погибли 52 человека. Также 346 человек получили ранения, среди них – 22 ребенка.

Президент подчеркнул, что Украине необходимо усиливать систему противовоздушной обороны, ведь это напрямую влияет на сохранение жизней.

«Мы должны быть самодостаточны в защите, чтобы российский воздушный террор не мог угрожать ни Украине, ни какой-либо другой стране континента», – заявил Зеленский.

Также он отметил важность программ PURL и дополнительных взносов на антибаллистические ракеты, а также развитие совместной системы защиты Европы от баллистических угроз.

Напомним, в ночь на воскресенье, 17 мая, российские войска атаковали Украину 287 ударными беспилотниками различных типов. Силы ПВО ликвидировали 279 вражеских целей.

В частности, взрывы ночью прогремели в Запорожье, Харькове и Днепре.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Ракетный удар Атака БПЛА Война с Россией Обстрел Война в Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

ВОЗ заявила о международной угрозе из-за вспышки Эболы
Стало известно, сколько воздушных целей запустила россия по Украине на этой неделе
Кулеба рассказал, сколько предприятий не работает на прифронтовых территориях
На Сумщине школьник пострадал из-за взрыва неизвестного предмета, который принес домой
Стармер намеревается уйти с поста премьера Британии – СМИ
Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на гражданского в Херсонской области
В Латвии фиксировали появление неизвестного дрона вблизи границы с рф
Путин заявил о готовности ядерной ракеты «Сармат»
Россия атаковала Украину 287 дронами: сколько ликвидировала ПВО
Израиль атаковал Ливан через несколько часов после продления перемирия
Больше новостей