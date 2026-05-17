Стало известно, сколько воздушных целей запустила россия по Украине на этой неделе

Только за последнюю неделю россия выпустила по Украине более 3170 ударных дронов, более 1300 управляемых авиабомб и 74 ракеты различных типов, большинство из которых были баллистическими.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам главы государства, российские войска продолжали массированные атаки на украинские города и гражданскую инфраструктуру. В результате обстрелов в течение недели погибли 52 человека. Также 346 человек получили ранения, среди них – 22 ребенка.
Президент подчеркнул, что Украине необходимо усиливать систему противовоздушной обороны, ведь это напрямую влияет на сохранение жизней.
«Мы должны быть самодостаточны в защите, чтобы российский воздушный террор не мог угрожать ни Украине, ни какой-либо другой стране континента», – заявил Зеленский.
Также он отметил важность программ PURL и дополнительных взносов на антибаллистические ракеты, а также развитие совместной системы защиты Европы от баллистических угроз.
Напомним, в ночь на воскресенье, 17 мая, российские войска атаковали Украину 287 ударными беспилотниками различных типов. Силы ПВО ликвидировали 279 вражеских целей.
В частности, взрывы ночью прогремели в Запорожье, Харькове и Днепре.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»