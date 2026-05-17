Рф и Беларусь превращают детей в пушечное мясо – СВР

Служба внешней разведки Украины заявила, что россия и Беларусь тратят значительные средства на милитаризацию детей и формирование лояльного мобилизационного резерва.

Об этом сообщает СВР.

В Центре национального сопротивления заявили, что на временно оккупированных территориях россия использует «антитеррористические занятия» для идеологической обработки детей.

По данным разведки, в рф «Росмолодежь» выделила 95,6 млн рублей на платформу с чат-ботами для так называемого «духовно-нравственного развития» молодежи.

В СВР утверждают, что система предусматривает мониторинг поведенческих моделей, сбор данных и вовлечение молодежи в политические процессы.

Также в россии внедрили концепцию «исторического просвещения» для детей и студентов – от детских садов до университетов.

По информации разведки, школьников и студентов обязывают посещать мероприятия, посвященные Второй мировой войне и участникам войны против Украины.

Отдельно в СВР обратили внимание на обязательные военные сборы для школьников в рф, которые включают строевую подготовку, стрельбу и обучение работе с дронами.

В Беларуси, по данным украинской разведки, также расширяют военную подготовку для школьников. Там учебно-полевые сборы для десятиклассников увеличили с пяти до десяти дней.

В СВР заявили, что целью таких программ является подготовка «максимально покорного мобилизационного резерва».

Напомним, на временно оккупированных территориях россия проводит для детей так называемые «антитеррористические занятия». В Центре национального сопротивления заявили, что через такие лекции школьникам навязывают российские пропагандистские нарративы.

8 мая в Украине заочно приговорили к 10 годам лишения свободы помощника путина и участника российской переговорной делегации владимира мединского. Приговор он получил за редактуру антиукраинского учебника по истории.

