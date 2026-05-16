На Закарпатье осудили мужчину за попытку вывоза младенца за границу

Закарпатская областная прокуратура добилась в суде обвинительного приговора в отношении 46-летненго мужчины, который пытался организовать незаконный вывоз 11-месячного младенца за границу под видом усыновления иностранцами.

Об этом сообщил Офис генпрокурора в Telegram.

Суд назначил мужчине максимальное наказание – 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По данным следствия, он ранее работал воспитателем в местном интернате.

Мужчина планировал заработать около 25 тысяч долларов США на незаконной схеме. Он договорился с женщиной из Житомира, находившейся в сложных жизненных обстоятельствах, о передаче ребенка за 5 тысяч долларов для последующего «усыновления» в Испании.

Во время подготовки к преступлению мужчина несколько раз встречался с женщиной, фотографировал ребенка и передавал инструкции по пересечению границы. Также он сопровождал ее вместе с младенцем к пункту пропуска на Закарпатье.

Правоохранители разоблачили его в июне 2023 года непосредственно на пункте пропуска «Малые Селменцы» при попытке незаконного вывоза ребенка. С тех пор мужчина находился под стражей.

Отдельно отмечается, что в 2025 году его уже осуждали за присвоение более 6,3 млн грн государственной помощи, предназначенной семье погибшего военнослужащего.

Напомним, еще в 2023 году ГПСУ, полиция и СБУ разоблачили масштабную схему, по которой новорожденных детей продавали иностранцам под видом суррогатного материнства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.