Аналитики крупнейшего банка США JPMorgan Chase считают, что наиболее вероятным сценарием завершения войны в Украине является так называемый «финский сценарий».

Об этом говорится в отчёте банка.

В JPMorgan считают, что война, вероятно, завершится путём переговоров, поскольку ситуация на фронте фактически зашла в позиционный тупик.

Аналитики предполагают, что при таком сценарии Украина может потерять часть территорий, однако сохранит суверенитет, собственную армию и курс на интеграцию с Западом.

В отчёте также отмечается, что в рамках компромисса Украина может согласиться на нейтральный статус и определённые ограничения по численности армии.

В JPMorgan сравнили возможное развитие событий с опытом Финляндии после войны с СССР, когда страна потеряла часть территорий, но сохранила демократию и рыночную экономику.

По оценкам банка, вероятность «финского сценария» составляет 50%. Вероятность «грузинского сценария» аналитики оценили в 30%, «израильского» – в 10%, а сценариев «Южная Корея» и «Беларусь» – по 5%.

Как известно, 9 мая путин заявил, что, по его мнению, война между рф и Украиной якобы приближается к завершению, однако западные страны, по его словам, не готовы это признать из-за продолжения политики противостояния.

Напомним, во время брифинга вечером 9 мая российский диктатор путин заявил о готовности провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве, но и на территории другого государства. Однако это возможно только после достижения конкретных договорённостей.

