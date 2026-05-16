Эстония продлила ограничение работы границы с россией

Мир
Читати українською
Эстонское правительство продлило закрытие пунктов пропуска на границе с россией в ночное время как минимум до 31 августа.
Фото ERR

Эстонское правительство приняло решение продлить как минимум на три месяца режим ночного закрытия пунктов пропуска на границе с россией.

Об этом пишет ERR.

Россия может готовить вторжение в Эстонию по «донецкому сценарию» – BildРоссийские пропагандистские ресурсы распространяют идею создания «Народной республики Нарва» на востоке Эстонии. Спецслужбы считают это потенциальной подготовкой к агрессии по «донецкому сценарию» 2014 года.

Ограничения ввели в начале 2026 года в ответ на инциденты на границе. В частности, речь идет о случае, когда в декабре 2025 года трое российских пограничников около 20 минут находились на территории Эстонии.

С тех пор пункты пропуска «Койдула» и «Лухамаа» на юго-востоке страны работают только с 7:00 до 19:00. Сейчас правительство решило продлить действие этого режима до 31 августа.

Кроме того, с 15 июня будут сокращены часы работы пешеходного пункта пропуска в «Нарве» – он также будет работать с 7:00 до 19:00 (ранее – до 23:00).

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что за последние месяцы российская сторона не продемонстрировала доброй воли, поэтому смягчение пограничного режима на данный момент невозможно. По его словам, 12-часовой график работы позволяет эффективнее планировать работу пограничных служб.

Ранее в Эстонии заявили о планах запретить покупать жилье россиянам, живущим в стране без статуса постоянного резидента.

Также страна готова пересмотреть условия предоставления временных видов на жительство гражданам россии и Беларуси и при необходимости ужесточить соответствующие критерии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Россия Эстония Граница Пункт пропуска
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В Украину вернули тела еще более 500 погибших защитников
Стало известно, когда путин поедет в Китай на встречу с Си Цзиньпином
Эстония продлила ограничение работы границы с россией
Китай анонсировал визит Си Цзиньпина в США
Осколок российской космической ракеты может упасть над одной из стран Европы
В США назвали наиболее вероятный сценарий завершения войны в Украине
ПВО ликвидировала почти все российские дроны во время ночной атаки
Трамп заявил о ликвидации «самого активного террориста в мире»
ОАЭ планируют удвоить экспорт нефти в обход Ормузского пролива к 2027 году
статьяУкраина на Евровидении: какой след оставила страна за годы участия в конкурсе
Больше новостей