Эстония продлила ограничение работы границы с россией

Эстонское правительство приняло решение продлить как минимум на три месяца режим ночного закрытия пунктов пропуска на границе с россией.

Об этом пишет ERR.

Ограничения ввели в начале 2026 года в ответ на инциденты на границе. В частности, речь идет о случае, когда в декабре 2025 года трое российских пограничников около 20 минут находились на территории Эстонии.

С тех пор пункты пропуска «Койдула» и «Лухамаа» на юго-востоке страны работают только с 7:00 до 19:00. Сейчас правительство решило продлить действие этого режима до 31 августа.

Кроме того, с 15 июня будут сокращены часы работы пешеходного пункта пропуска в «Нарве» – он также будет работать с 7:00 до 19:00 (ранее – до 23:00).

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что за последние месяцы российская сторона не продемонстрировала доброй воли, поэтому смягчение пограничного режима на данный момент невозможно. По его словам, 12-часовой график работы позволяет эффективнее планировать работу пограничных служб.

Ранее в Эстонии заявили о планах запретить покупать жилье россиянам, живущим в стране без статуса постоянного резидента.

Также страна готова пересмотреть условия предоставления временных видов на жительство гражданам россии и Беларуси и при необходимости ужесточить соответствующие критерии.

