В Украину вернули тела еще более 500 погибших защитников

В Украину в рамках репатриационных мероприятий вернули тела 528 погибших, которые, по данным российской стороны, могут принадлежать украинским военнослужащим.
Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Репатриация погибших: сколько тел павших защитников вернула Украина за годы большой войныС марта 2025 года резко возросло количество тел павших воинов, которых возвращают в Украину. Сколько тел погибших бойцов вернула Украина за годы российского вторжения – на инфографике.

Как говорится в сообщении, следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями проведут все необходимые процедуры для идентификации репатриированных тел.

Репатриационные мероприятия были реализованы в рамках совместной работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных Сил Украины, МВД, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны.

«Выражаем искреннюю благодарность Международному Комитету Красного Креста за содействие и поддержку реализации репатриационных мероприятий», – добавили в публикации.

Напомним, накануне, 15 мая, состоялся первый этап обмена военнопленными в формате «1000 на 1000» между Украиной и россией. Домой вернулись 205 защитников. Сообщалось, что среди них много травмированных и с тяжелыми психологическими последствиями.

