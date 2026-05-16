В Украину вернули тела еще более 500 погибших защитников

По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 528 погибших, которые, по утверждению российской стороны, могут принадлежать украинским военнослужащим.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

15 апреля 2026, 17:32

Как говорится в сообщении, следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями проведут все необходимые процедуры для идентификации репатриированных тел.

Репатриационные мероприятия были реализованы в рамках совместной работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных Сил Украины, МВД, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны.

«Выражаем искреннюю благодарность Международному Комитету Красного Креста за содействие и поддержку реализации репатриационных мероприятий», – добавили в публикации.

Напомним, накануне, 15 мая, состоялся первый этап обмена военнопленными в формате «1000 на 1000» между Украиной и россией. Домой вернулись 205 защитников. Сообщалось, что среди них много травмированных и с тяжелыми психологическими последствиями.

