Осколок российской космической ракеты может упасть над одной из стран Европы

Польское космическое агентство POLSA предупредило о возможном вхождении в атмосферу части российской ракеты – разгонного блока «Фрегат» весом около одной тонны, который может пролететь над территорией Польши в период с 16 по 17 мая.

Об этом говорится на сайте агентства.

«Фрегат» является разгонным блоком ракеты-носителя «Союз-2.1б», запущенной в марте с космодрома Плесецк. Он оснащен топливными системами и элементами управления и сейчас находится на орбите, постепенно приближаясь к входу в атмосферу.

По расчетам агентства, это может произойти в промежутке между 08:43 16 мая и 13:49 17 мая по польскому времени. Потенциальная траектория прохождения объекта охватывает значительную часть Европы.

На данный момент невозможно точно определить, полностью ли сгорит конструкция при вхождении в атмосферу, так как не хватает полных данных о материалах и устройстве модуля. Подобные ситуации случаются редко, однако риск падения фрагментов не исключают.

Специалисты подчеркивают, что прогноз может меняться даже за несколько часов до вхождения объекта в атмосферу, поэтому призывают ориентироваться только на официальные данные.

Ранее писали, что россия может разместить ядерное оружие на орбите, чтобы создать так называемый «космический Перл-Харбор» и иметь возможность атаковать спутники и парализовать глобальные системы связи.

