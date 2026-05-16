Осколок российской космической ракеты может упасть над одной из стран Европы

Польское космическое агентство POLSA предупредило о возможном вхождении в атмосферу части российской ракеты – разгонного блока «Фрегат» весом около одной тонны, который может пролететь над территорией Польши в период с 16 по 17 мая.
Об этом говорится на сайте агентства.
«Фрегат» является разгонным блоком ракеты-носителя «Союз-2.1б», запущенной в марте с космодрома Плесецк. Он оснащен топливными системами и элементами управления и сейчас находится на орбите, постепенно приближаясь к входу в атмосферу.
По расчетам агентства, это может произойти в промежутке между 08:43 16 мая и 13:49 17 мая по польскому времени. Потенциальная траектория прохождения объекта охватывает значительную часть Европы.
На данный момент невозможно точно определить, полностью ли сгорит конструкция при вхождении в атмосферу, так как не хватает полных данных о материалах и устройстве модуля. Подобные ситуации случаются редко, однако риск падения фрагментов не исключают.
Специалисты подчеркивают, что прогноз может меняться даже за несколько часов до вхождения объекта в атмосферу, поэтому призывают ориентироваться только на официальные данные.
