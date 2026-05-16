В британском графстве Эссекс новоизбранная администрация от правопопулистской партии Reform UK приказала снять флаг Украины с фасада здания Совета графства.

Об этом сообщает BBC.

Украинский флаг развевался у здания совета с марта 2022 года – его установили после начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Теперь вместо него вывесили дополнительный флаг Великобритании.

Руководитель Совета графства Питер Харрис назвал это «гордым моментом». По его словам, новые власти придерживаются обещания размещать на административных зданиях только британские флаги, флаги графств или символику Вооруженных сил Великобритании.

В то же время представитель оппозиции от Консервативной партии Скотт Ли раскритиковал решение. Он заявил, что демонтаж украинского флага посылает обществу «неправильный сигнал» и может способствовать распространению прокремлевских настроений.

«Если Эссекс отвернется от видимого символа солидарности, это создает риск внедрения языка и инстинктов прокремлевской политики», – заявил Скотт.

В Совете графства сообщили, что прежде чем найти новое место для украинского флага, проведут консультации с украинской общиной Эссекса.

Напомним, ранее правящая Лейбористская партия Великобритании понесла масштабные потери на местных и региональных выборах, тогда как наибольший успех продемонстрировала правая популистская партия Reform UK Найджела Фараджа, которая существенно усилила свое политическое влияние.

Также сообщается, что на фоне этого поражения и исторической потери контроля лейбористов в регионах премьер-министр Кир Стармер пытается удержать пост.

