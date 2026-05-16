Китай анонсировал визит Си Цзиньпина в США

Лидер Китая Си Цзиньпин осенью посетит США по просьбе президента Дональда Трампа.
Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, передаёт CNN.
По его словам, встреча Си Цзиньпина и Трампа в Пекине стала исторической.
«Это была важная встреча, на которой главы двух государств провели глубокое общение и достигли существенных результатов», – сказал Ван И.
В Китае также заявили о прогрессе в торгово-экономических переговорах между странами.
Стороны обсудили доступ к рынку сельскохозяйственной продукции, расширение торговли и договорились создать торговый и инвестиционный советы.
Напомним, Дональд Трамп и Си Цзиньпин обсуждали войну рф против Украины во время переговоров в Пекине. Тогда Трамп заявил, что ожидает возобновления мирных переговоров и назвал российские удары по Украине «печальными».
Также во время встречи 14 мая лидеры США и Китая обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, Тайвань и дальнейший диалог между Вашингтоном и Пекином.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»