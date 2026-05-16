Трамп заявил о ликвидации «самого активного террориста в мире»

Президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации одного из главных лидеров ИГИЛ Абу-Билала аль-Минуки.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

По словам американского президента, операцию провели американские военные совместно с Вооружёнными силами Нигерии.

Трамп назвал аль-Минуки «самым активным террористом в мире» и заявил, что тот был вторым человеком в глобальной иерархии ИГИЛ.

«Сегодня вечером, по моему указанию, храбрые американские войска и Вооружённые силы Нигерии безупречно выполнили тщательно спланированную и очень сложную миссию по устранению самого активного террориста в мире с поля боя», – написал Трамп.

По его словам, аль-Минуки скрывался в Африке, однако американские спецслужбы отслеживали его передвижение через собственные источники.

«С его устранением глобальная операция ИГИЛ значительно ослабла», – добавил президент США.

Трамп также поблагодарил правительство Нигерии за сотрудничество в проведении операции.

Ранее США уже проводили масштабные операции против ИГИЛ. В феврале 2026 года в Сирии американская армия нанесла серию авиаударов по позициям группировки после засады, в результате которой погибли американские военные и гражданский переводчик.

В январе 2026 года США также нанесли удары нескольким позициям ИГИЛ в Сирии. В том же месяце Франция и Великобритания атаковали подземное хранилище оружия группировки.

