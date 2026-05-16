Помощь на детей начнут выплачивать иначе: куда будут поступать деньги

Новый механизм выплат для семей с детьми через «Дия.Карту» ввели в Кабмине. Государственная помощь объединит основные программы поддержки и больше не будет иметь сроков использования средств.
Семьи с детьми смогут получать государственные выплаты на специальный единый счет – «Дия.Карту». Правительство также расширило перечень разрешенных расходов и отменило ограничения по сроку использования этих средств.

Об изменениях сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Детские выплаты от государства отныне будут поступать на специальный счет. Это касается таких государственных программ, как:

  • компенсация по программе «Пакет малыша»
  • помощь по уходу за ребенком до 1 года
  • программа «еЯсли»
  • выплаты по программе «Пакет школьника»

Кроме этого, Кабмин расширил перечень товаров и услуг, на которые можно тратить средства, и отменил ограничения по сроку использования выплат. Также упростили открытие специального счет через банки и приложени

Открыть «Дия.Карту» можно будет даже до подачи заявления – через приложение банка или по QR-коду при оформлении помощи.

После подачи заявления система социальной сферы будет автоматически привязывать счет к получателю. Если карта не открыта заранее, пользователь сможет быстро оформить ее по QR-коду.

Напомним, ранее стало известно о задержке выплаты при рождении ребенка за январь и февраль. Позже выяснилось, что средства не поступили на счета родителей вовремя из-за технической ошибки, которую соцслужбы уже полностью устранили.

В феврале Кабмин принял решение, которое значительно облегчает оформление и выплату базовых «детских» пособий по беременности и родам, по уходу за малышом до года, а также программы «еЯсли».

Как известно, с 1 января 2026 года в Украине сумма помощи матерям при рождении ребенка была увеличена до 50 тысяч гривен.

А летом прошлого года Правительство запустило проект помощи родителям или законным представителям первоклассников «Пакет школьника», по которому выплачивается единовременная помощь в размере 5 тысяч гривен.

