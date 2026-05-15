Гаага официально станет местом Спецтрибунала по агрессии рф

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина получила официальное подтверждение, что Специальный трибунал по преступлению агрессии рф против Украины будет размещен в Гааге.

Об этом сообщило МИД Украины.

Отмечается, что нидерландская сторона официально подтвердила выбор города для будущего международного судебного органа.

По словам Сибиги, это решение фактически закрепляет институциональное оформление трибунала и переводит процесс его создания из этапа обсуждений в практическую плоскость.

«Сегодня мы получили четкое подтверждение, что местом размещения трибунала будет Гаага. И нидерландская сторона нам это подтвердила. Это также свидетельствует о том, что создание трибунала – это уже не абстрактная идея, а конкретный механизм, и неизбежно виновные будут привлечены к ответственности за преступление агрессии», – заявил министр.

Он также подчеркнул, что принятие соответствующего соглашения в Кишиневе по созданию руководящего комитета стало важным шагом в формировании правовой базы будущего трибунала.

Сибига сообщил, что к инициативе уже присоединились 37 участников из разных стран мира, представляющих три континента. По его словам, география поддержки в дальнейшем будет расширяться, и Украина ожидает присоединения новых партнеров к процессу создания международного механизма ответственности.

Напомним, ранее Комитет министров Совета Европы принял ключевое решение, которое необходимо для запуска Специального трибунала по преступлению aggression россии.

Как известно, в июне 2025 года, президент Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали официальное соглашение о создании этого трибунала

А в январе 2026 года Европейский Союз выделил первые 10 миллионов евро на обеспечение работы будущего суда. С тех пор 28 государств присоединились к инициативе.

