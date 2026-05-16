США не продлили срок действия исключений по санкциям против российской нефти

В субботу, 16 мая, после истечения срока исключения из санкций, позволявших покупать российскую нефть, США не издавали нового указа о продлении разрешения.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

Ранее американский Минфин издал специальную лицензию, разрешавшую продажу российской сырой нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на суда до введения ограничений.

Прекращение действия этого исключения завершает короткий период, в течение которого Вашингтон смягчал санкционное давление на российский экспорт. Как уточняется, последний указ, разрешавший поставки и продажу сырой нефти и нефтепродуктов происхождением из рф, издали 17 апреля. При этом США разрешали продажу только нефти, загруженной на суда по состоянию на 17 апреля 2026 года.

Решение не продлевать действие исключения приняли несмотря на то, что война в Иране усиливает обеспокоенность относительно мировых поставок энергоносителей и роста цен на топливо.

Сначала разрешение действовало с 12 марта по 11 апреля, однако после завершения этого срока американский Минфин продлил действие лицензии до 16 мая. Срок этих исключений истек 16 мая, и обновленных указов на сайте ведомства Министерства финансов США не было.

Как пишет Bloomberg, на данный момент аналитики не исключают, что под давлением азиатских союзников и из-за дальнейшего обострения дефицита Белый дом может снова вернуться к практике выдачи временных разрешений в будущем.

Агентство напоминает, что в апреле США также позволили истечь сроку действия другого исключения, которое разрешало покупать определенные объемы иранской нефти.

Отметим, недавно сообщалось, что Индия обратилась к США с просьбой продлить разрешение на импорт российской нефти на фоне продолжающейся войны на Ближнем Востоке, которая нарушила поставки энергоносителей.

Напомним, недавно власти Индии отказались от предложения россии приобрести сжиженный природный газ, подпадающий под санкции США.

Как известно, в апреле средняя цена российской нефти, используемая для налогообложения, выросла до $94,87 за баррель, что является самым высоким показателем с сентября 2014 года.

Также, несмотря на серию мощных ударов украинских беспилотников по нефтяной инфраструктуре россии, страна продолжает стабильно экспортировать нефть и получать значительные доходы.

