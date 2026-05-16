В Италии мужчина на авто въехал в толпу людей и напал с ножом на прохожего, есть пострадавшие

В субботу, 16 мая, автомобиль на большой скорости сбил около десяти человек в центре итальянского города Модена. Водитель машины пытался скрыться и ударил ножом женщину, которая пыталась его остановить.

Об этом сообщает местное издание ANSA.

Как отмечается, водитель автомобиля на большой скорости врезался в витрину магазина на площади Ларго Порта Болонья. После того как он сбил машиной около десяти пешеходов на улице, мужчина вышел из автомобиля и ранил ножом прохожую, которая пыталась его остановить.

При этом несколько человек преследовали и помогли задержать водителя, передав его правоохранителям неподалеку от места инцидента. Как сообщается, исходя из записей с камер видеонаблюдения, правоохранители предполагают, что действия водителя были намеренными.

В результате наезда семь человек пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии – 55-летняя женщина и 55-летний мужчина. В результате инцидента женщине пришлось ампутировать обе ноги.

Правоохранителями было установлено, что наезд совершил 31-летний Салим Эль Кудри, который является уроженцем провинции Бергамо, но проживает в Модене.

На нападение уже отреагировала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

«То, что произошло сегодня в Модене, где мужчина сбил нескольких пешеходов, а затем, как сообщается, ранил ножом прохожего, чрезвычайно серьезно. Выражаю свою солидарность с ранеными и их семьями. Также благодарю граждан, которые смело вмешались, чтобы остановить преступника, и правоохранительные органы за их вмешательство», – заявила в соцсетях Мелони.

Как известно, в начале мая в центре немецкого города Лейпциг автомобиль на высокой скорости въехал в группу людей. В результате инцидента погибли два человека, также есть раненые.

Напомним, в декабре прошлого года в Нидерландах автомобиль въехал в толпу во время празднований, почти десять пострадавших.

А в ноябре во Франции водитель умышленно сбил пешеходов и велосипедистов, есть раненые.

