В Швеции задержан член экипажа танкера Sea Owl 1 по подозрению в подделке документов

Шведская береговая охрана заявила о заключении под стражу члена экипажа задержанного танкера Sea Owl 1 по подозрению в использовании поддельных документов. Это судно является одним из кораблей теневого флота рф.
Шведская береговая охрана заявила о взятии под стражу по подозрению в использовании поддельных документов члена экипажа задержанного танкера Sea Owl 1, который является одним из судов «теневого флота».

Как отмечается, задержание произошло по подозрению в использовании поддельного документа. О личности задержанного не сообщается, однако, по данным ряда СМИ, был задержан новый капитан Sea Owl I.

Недавно судно Sea Owl I сменило флаг с Коморских островов на Камерун, чтобы получить разрешение на проход через территориальные воды Швеции. Однако смена флага оказалась фальшивой, и планы по освобождению судна были приостановлены.

Издание напоминает, что ранее капитана судна Sea Owl I, которое было задержано 12 марта у Треллеборга по подозрению в плавании под фальшивым флагом в территориальных водах Швеции, задержали и взяли под стражу, но позже отпустили.

Напомним, в марте Швеция взяла под контроль подозрительное судно Caffa в водах Балтийского моря, которое упоминается в санкционных списках Украины. Также в апреле Береговая охрана Швеции сообщила об освобождении нефтяного танкера Flora 1, который связывают с российским «теневым флотом» и подозревают в причастности к масштабному разливу нефти вблизи острова Готланд.

Как известно, 3 мая в Швеции задержали судно Jin Hui, которое может быть частью российского теневого флота. Корабль находится под санкциями ЕС, Британии и Украины.

Ранее сообщалось, что танкеры, перевозящие российскую нефть через Балтийское море, начали избегать шведских территориальных вод после того, как власти Швеции усилили контроль и начали останавливать суда для проверки документов.

Тем временем в Великобритании не проводят операций по задержанию российских нефтяных танкеров из-за опасений относительно высоких затрат на их содержание и отсутствия согласованного механизма финансирования.

