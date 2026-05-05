Цена на российскую нефть достигла максимального показателя с 2014 года

В апреле средняя цена российской нефти, используемая для налогообложения, выросла до $94,87 за баррель, что является самым высоким показателем с сентября 2014 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные российского Минэкономики по состоянию на 4 мая.

Отмечается, что эта стоимость базируется на рыночных ценах на российскую нефть марки Urals и более дорогие смеси марки ESPO.

Агентство уточняет, что толчком для российской нефти стал рост мировых цен на нефть из-за войны в Иране. На прошлой неделе они достигли четырехлетнего максимума (более $126) за баррель на фоне опасений, что война между США и Ираном может привести к длительным перебоям в поставках.

В то же время, для страны-агрессора цена на нефть оказалась почти на $36 выше той, что была заложена в федеральный бюджет на этот год.

Как сообщается, нефть Urals по состоянию на 1 мая 2026 года стоила $110,58 за баррель, в то время как мировой эталон марки Brent достиг $111,10 за баррель.

При этом до войны в Иране ориентировочная цена нефти для расчета налогов за декабрь 2025 года в рф составляла около $39 за баррель.

Ранее Министерство финансов США выдало специальную лицензию, которая позволяла продажу российской сырой нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда до введения ограничений. Сначала разрешение действовало с 12 марта по 11 апреля, однако после завершения этого срока американский Минфин продлил действие лицензии до 16 мая.

Как известно, несмотря на серию мощных ударов украинских беспилотников по нефтяной инфраструктуре россии, страна продолжает стабильно экспортировать нефть и получать значительные доходы.

Напомним, ранее сообщалось, что после серии атак в апреле украинские удары по нефтяной инфраструктуре рф существенно повлияли на ее перерабатывающую отрасль.

В целом с начала года дальнобойные удары Украины по энергетическим объектам государства-агрессора нанесли ему не менее $7 млрд убытков. По итогам апреля так называемая стратегия «дальнобойных санкций» вышла на новый уровень сразу по трем направлениям: сокращение нефтяных доходов россии, увеличение глубины поражения целей и рост интенсивности атак.

Также известно, что ОПЕК+ готовит уже третье повышение квот на нефть с начала блокады Ормузского пролива.

