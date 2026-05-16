Рф атаковала Одесскую область, повреждены жилые дома и портовая инфраструктура

Национальная безопасность
Читати українською
Ночью 16 мая российские дроны атаковали Измаильский район Одесской области. Повреждены жилые дома, портовая и критическая инфраструктура, пострадали два человека.
Одесская ОВА

В ночь на субботу, 16 мая, российские войска массированно атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками. Под ударом оказались объекты критической, жилой и портовой инфраструктуры. Известно о двух пострадавших.

Об этом сообщили Измаильская районная государственная администрация и начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

В районной администрации отметили, что в Измаиле повреждения получили объекты критической инфраструктуры и жилая застройка.

«К сожалению, есть пострадавшие, им оказывается необходимая медицинская помощь. Тяжелых травм не зафиксировано», – говорится в сообщении.

Также из-за повреждения электросетей без электроснабжения остались 39 населенных пунктов Измаильского района. Всего обесточены 22 662 абонента.

Позже Олег Кипер уточнил последствия российской атаки. По его словам, один из беспилотников попал в пятиэтажный жилой дом. В здании повреждены фасад и окна, загорелись балконы и автомагазин на первом этаже. Кроме того, повреждения получил одноэтажный жилой дом, где пострадали два человека.

Также в результате атаки повреждена портовая инфраструктура – складское помещение и административное здание. На объектах выбиты стекла.

Отдельно зафиксировано падение обломков дронов на территорию одного из образовательных учреждений.

Напомним, в ночь на 15 мая россия также наносила удар по Одесской области. В результате атаки были повреждены жилые дома, админздание и автомобили.

Кроме этого, в тот день в Запорожской области российский беспилотник атаковал пригородный поезд, попав вблизи одного из вагонов. В результате удара ранения получили два пассажира.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛ

и смотрите первыми новые видео от «Слово и дело»
Одесская область Атака Война с Россией Обстрел Война в Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

ПВО ликвидировала почти все российские дроны во время ночной атаки
Трамп заявил о ликвидации «самого активного террориста в мире»
ОАЭ планируют удвоить экспорт нефти в обход Ормузского пролива к 2027 году
статьяУкраина на Евровидении: какой след оставила страна за годы участия в конкурсе
Рф атаковала Одесскую область, повреждены жилые дома и портовая инфраструктура
Трамп после возвращения из Китая предстанет перед выбором о возобновлении ударов по Ирану – NYT
Пожар вспыхнул на одном из крупнейших химзаводов юга рф после атаки дронов
В Британии после победы правопопулистов сняли флаг Украины со админздания, где он висел 4 года
Фицо считает, что переговорщиком от Европы с рф должен быть человек, знающий «русскую душу»
Помощь на детей начнут выплачивать иначе: куда будут поступать деньги
Больше новостей