В ВАКС сообщили, когда объявят решение по Ермаку

Решение о мере пресечения бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку объявят завтра утром.

Об этом журналистам 13 мая сообщила секретарь ВАКС, пишет «Громадське».

«Решения о мере пресечения для Андрея Ермака объявят завтра в 9:00», – сказала она.

Заседание по делу Ермака относительно меры пресечения сегодня завершено.

Отметим, прокуратура просит для Ермака содержание под стражей с залогом в 180 млн грн. Защита же просит не выбирать меру пресечения вообще или назначить только залог.

13 мая 2026, 17:37 Ермак ответил, есть ли у него деньги для внесения залога, который просит САП Бывший реуоводитель ОП Андрей Ермак сказал, что у нет денег, чтобы внести залог в размере 180 млн гривен, о котором просит сторона обвинения.

Как известно, 12 мая антикоррупционные органы Украины сообщили о разоблачении организованной группы, которая «причастна к легализации 460 млн грн на элитном строительстве».

В частности, о подозрении сообщили шестерым участникам организованной группы. В сообщении речь идет о бывшем вице-премьер-министре Украины, бизнесмене (одном из руководителей преступной организации, разоблаченной в ноябре 2025 года в рамках спецоперации Мидас) и других лицах. В Бюро не назвали фамилий подозреваемых, однако из сообщения следует, что, вероятно, речь идет об Алексее Чернышове и Тимуре Миндиче.

Одному из фигурантов – бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку – объявили подозрение еще 11 мая. По данным следствия, Ермака подозревают в причастности к схеме отмывания средств во время элитного строительства.

Также стало известно, что следствие по делу кооператива «Династия» в Козине Киевской области до сих пор не смогло установить реальную стоимость объектов незавершенного строительства. Одной из причин называют давление на судебного эксперта.

А бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил журналистам 13 мая, что у него нет денег, чтобы внести залог в размере 180 млн гривен, о котором просит сторона обвинения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.