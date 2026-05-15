Украина прошла в финал «Евровидения-2026»: какие результаты второго полуфинала

Певица LELEKA, которая в этом году представляет Украину с песней Ridnym, вошла в число финалистов юбилейного песенного конкурса Евровидение-2026.

Об этом стало известно во время онлайн-трансляции песенного конкурса.

13 марта 2026, 11:13 Стало известно, кто возглавляет рейтинг фаворитов Евровидения-2026 Лидером опроса среди фанатов Евровидения-2026 является Финляндия, Украина пока что занимает 21-ю позицию в списке.

LELEKA выступила во втором полуфинале под номером 12. По результатам голосования зрителей и жюри Украина прошла в гранд-финал, который состоится 16 мая.

Стоит отметить, что Украина остается одной из стран, которые с момента введения полуфиналов в 2004 году всегда проходят в финал. Исключение – Евровидение 2015 и 2019 годов, когда Украина не принимала участия в конкурсе.

В гранд-финал попали 20 победителей полуфиналов. Кроме них, автоматически квалифицировались представители стран «большой пятерки». Это Великобритания, Франция, Германия и Италия, а также победительница прошлого года – Австрия. Испания, которая также гарантированно попадает в финал, в этом году участия в конкурсе не принимает.

Таким образом, по результатам двух полуфиналов, в гранд-финале выступят участники от таких стран, как: Греция, Финляндия, Бельгия, Швеция, Молдавия, Израиль, Сербия, Хорватия, Литва, Польша, Германия, Италия, Франция, Великобритания, Австрия, Болгария, Украина, Норвегия, Австралия, Румыния, Мальта, Кипр, Албания, Дания, Чехия.

Напомним, на портале Eurovision World продолжается зрительское голосование за вероятного победителя «Евровидения-2026». Сейчас в опросе уверенно лидирует Финляндия, которая уже стала главным фаворитом еврофанов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.